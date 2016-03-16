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    Рибери не исключает возвращения в сборную

    Полузащитник мюнхенской «Баварии» Франк Рибери рассматривает вариант с возвращением в сборную Франции. По словам футболиста, для этого ему нужно провести встречу с главным тренером «трехцветных» Дидье Дешамом.

    «Я читал, что Дешам хочет пригласить в команду для участия в чемпионате Европы лучших. Я сам вновь играю за «Баварию» и нахожусь в своей идеальной форме. Но прежде чем думать о возвращении в национальную команду, необходим разговор с Дешамом. Это было бы первой предпосылкой. Это нечто само собой разумеющееся», — сказал француз в одном из своих интервью.

    Напомним, что Рибери не играет за сборную Франции с 2014 года.

    Источник: Kicker.de

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    16.03.2016 07:48
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