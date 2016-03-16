Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Симеоне: «Нужно отдать должное сопернику»

    Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал игру своей команды в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с ПСВ. Напомним, что победу подопечные Симеоне сумели добыть лишь в серии послематчевых пенальти (8:7). Сам матч, как и первая встреча, завершился со счетом 0:0.

    «Перед матчем я был напряжен. Нулевая ничья на выезде – результат сложный. Наша команда в первом тайме проявляла спешку и грешила неточными действиями. Нужно отдать должное сопернику, применившему тактическую схему 5-3-2, чтобы закрыть доступ к своим воротам. И сделали они это очень хорошо. Ну а в серии пенальти я интуитивно чувствовал, что восьмой удар с «точки» принесет что-то хорошее», — сказал наставник.

    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.03.2016 06:35
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11