Реднапп: «Согласился возглавить сборную Иордании по просьбе принца»

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Харри Реднапп станет главным тренером сборной Иордании на два ближайших матча этой команды.

«Трудные недели меня ждут – это уж точно. Принц Иордании Али – он мой друг – спросил, не соглашусь ли я поработать пару матчей с их сборной. Я согласился», – сказал Реднапп.

Таким образом, английский специалист будет руководить сборной Иордании до конца квалификационного турнира ЧМ-2018, в рамках которого этой команде предстоит сыграть с Бангладешем и Австралией. В своей группе иорданцы находятся на втором месте.