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    Венгер: «В Европе мы побеждали везде, и только в Барселоне нам это пока не удавалось»

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился ожиданиями перед выездным ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны». Напомним, в первой игре этих соперников победу со счетом 2:0 одержали каталонцы.

    «В Европе мы побеждали везде, и только в Барселоне нам это пока не удавалось. Футболисты едины и собираются показать отличное выступление.

    Мы находимся в таком положении, когда много считать не приходится. Мы знаем, что должны атаковать и забивать. Мы прошли через разочаровывающий период, так что важно будет оставаться спокойными и сильными.

    Волшебники в атаке «Барселоны» потребуют от нас хорошей игры в обороне. Мы не так уж плохо сыграли в первом матче, но потеряли баланс и попались», – казал Венгер.

    Матч «Барселона» – «Арсенал» состоится в среду, 16 марта. Начало – в 22:45 по московскому времени.

    Источник: Mirror.co.uk

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    15.03.2016 21:24
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +853

      джон базелон 15 марта 2016, 21:58

      Не удавалось и ещё долго не удасться!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +5

      RISHANTOS 15 марта 2016, 21:46

      Уважаю Арсенал, Но не тягаться им с нынешней Барсой

      -1
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