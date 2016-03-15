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    Гвардиола: «Не знаю, что случилось бы с Примерой без «Барселоны»

    Главный тренер «Баварии» Хосеп Гвардиола поделился своим мнением о возможном создании европейской Суперлиги, где выступали бы топ-клубы из нескольких лучших чемпионатов.

    «Это было бы интересно, но я не знаю, что в таком случае будет с национальными лигами. Я не знаю, что случится с Бундеслигой без «Баварии» или с Примерой без «Барселоны» или «Реала».

    Местные лиги очень важны для командного духа, а также в культурном смысле. Кроме того, я не знаю, будет ли хорошим соревнование, организованное без УЕФА и ФИФА. У меня мало информации об этой идее», – сказал Гвардиола.

    Источник: Skysports

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    15.03.2016 20:51
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