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    «Челси» ведет борьбу за Ибрагимовича

    Лондонский «Челси» хочет заполучить в свои ряды форварда «ПСЖ» Златана Ибрагимовича, который этим летом станет свободным агентом. «Аристократы» ведут борьбу за шведского нападающего с «Манчестер Юнайтед», а также клубами из Китая и США.

    Ранее агент Ибрагимовича Мино Райола сообщил, что Златан уже определился со своим будущим, но пока не хочет разглашать своего решения.

    Напомним, швед в этом сезоне провел восемь матчей в Лиге чемпионов, в которых забил четыре мяча. В 24-х поединках Лиги 1 на счету Ибрагимовича 27 мячей.

    Источник: Gianlucadimarzio

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    15.03.2016 09:09
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