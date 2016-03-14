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    Дибала: «Поединок в Мюнхене – это сложный экзамен для «Ювентуса»

    Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала поделился ожиданиями от ответного поединка 1/8 Лиги чемпионов против «Баварии». Кроме того, аргентинец дал комментарий по поводу своего гола в ворота «Сассуоло» (1:0) в игре 29-го тура Серии А, ставший для туринцев победным.

    «Мюнхенский поединок – это сложный экзамен для «Ювентуса». Но если мы покажем ту игру, которую умеем, то нам будет по силам пробиться в четвертьфинал.

    Мой гол «Сассуоло»? Подобные удары удаются на тренировках. Неделю ты их отрабатываешь, а в уик-энд пробуешь сделать то же самое в игре.

    Я люблю такие удары. Если мне дают мяч под правую ногу, я всегда пытаюсь переложить его под левую и нанести удар под дальнюю штангу, чтобы мяч пошел как можно дальше от голкипера», – сказал Дибала.

    Источник: Football Italia

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    14.03.2016 20:13
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +34

      Moglover 14 марта 2016, 22:01

      Дибала забьет Баварии и Юве выиграет 1-0

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