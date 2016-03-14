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    Во время матча «Боруссии» и «Майнца» умер болельщик

    Во время противостояния дортмундской «Боруссии» и «Майнца» (2:0) от сердечного приступа скончался болельщик.

    Второй фанат был доставлен в больницу.

    «К сожалению, один из болельщиков скончался. Состояние второго болельщика стабильное», - сказали в «Боруссии».

    Нападающий Марко Ройс подтвердил, что игроки ничего не знали о случившемся:

    «Игроки не знали о том, что произошло, и нас слегка раздражала тишина, воцарившаяся на стадионе.

    После игры тренер сказал о случившемся, и результат матча внезапно перестал казаться нам чем-то важным», - сказал Ройс.

    Источник: FourFourTwo

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    14.03.2016 07:13
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +118

      Лыков 14 марта 2016, 11:13

      В Германии личность на 1 плане

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -34

      Efimych 14 марта 2016, 09:14

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      а скока акачурилася в канце матчу зянит - бянфику ни саабщать

      -7
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