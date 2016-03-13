Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Хиддинк: «Телевидение диктует свои жесткие требования, и порой они идут во вред здоровью игроков»

    Главный тренер «Челси» Гус Хиддинк после поражения в матче 1/4 финала Кубка Англии с «Эвертоном» (0:2) отметил, что на действиях футболистов его команды сказалась усталость от матча Лиги чемпионов с «ПСЖ».

    «Мы не должны недооценивать влияние игры в Лиге чемпионов, всего через два дня после которой нам пришлось провести тяжелый выездной матч Кубка Англии. Мы не жалуемся, однако то, что у нашего соперника была неделя на подготовку, дало им определенное преимущество в последние 15 минут матча. В такой ситуации лишний день отдыха, который могла бы нам дать футбольная ассоциация, стал бы значительным подспорьем для нас.

    Телевидение диктует свои жесткие требования, и порой они идут во вред здоровью игроков. Я готов вновь и вновь повторять это, и поверьте, это не связано с нашим поражением.

    Мы уверенно контролировали ход матча вплоть до 70-й минуты, и проигрывать его вдвойне обидно. Помимо этого, нам тяжело от того, что мы разочаровываем своих болельщиков. В такие моменты сложно подобрать слова.

    Все футболисты хотят побеждать. Для многих победы вошли в привычку. Нам было сложно бороться одновременно за место в зоне еврокубков и победы в Кубке Англии и Лиге Чемпионов. Жаль, что нам приходится расставаться с этими турнирами», - сказал Хиддинк.

    Источник: ФК «Челси»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.03.2016 10:01
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11