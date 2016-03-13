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    Хиддинк: «Посмотрим с Костой фильм «Управление гневом»

    Главный тренер «Челси» Гус Хиддинк прокомментировал поведение Диего Косты в матче 1/4 Кубка Англии против «Эвертона» (0:2). Напомним, нападающий повздорил с игроком «Эвертона», пытался укусить его и в результате получил вторую желтую карточку.

    «Про это есть фильм «Управление гневом» с Джеком Николсоном и Адамом Сэндлером. Возможно, мы с Костой вместе его посмотрим.

    Я стараюсь быть справедливым в своих суждениях, и пока еще я не видел этого эпизода и не имел времени, чтобы спросить у Косты, был ли там укус», – сказал Хиддинк.

    Источник: Mirror.co.uk

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    13.03.2016 01:06
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