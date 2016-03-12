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    Веденеев: «Зениту» сложно решать высокие задачи в Европе, имея в составе лишь двух классных легионеров»

    Экс-игрок «Зенита» Сергей Веденеев заявил, то петербургскому клубу сложно добиться хороших результатов в еврокубках, имея в своем составе лишь двух легионеров высокого уровня.

    «У «Зенита» лишь два футболиста, которые готовы решать в Европе любые задачи – Халк и Гарай. Они выступали в финалах еврокубков, играли в решающих матчах чемпионата мира. Больше ни у кого из легионеров такого опыта нет. Это не значит, что они плохие футболисты, это просто данность», – сказал Веденеев.

    Напомним, сине-бело-голубые не смогли преодолеть барьер 1/8 финала Лиги чемпионов, уступив «Бенфике» со счетом 1:3 по сумме двух матчей.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    12.03.2016 18:23
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +276

      ZENIT GOAL 12 марта 2016, 23:17

      Да ну,хуже Халка в прошедших четырёх матчах был только Кокорин,тот ещё "решатель задач"...С другой стороны,сколько таких игроков в Генте? Сколько осталось в Бенфике? НИ ОДНОГО! И всё равно продули им!

      0
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      Рейтинг: +1307

      Taps 12 марта 2016, 18:58

      ХАЛКА - в Китай !
      Срочно.

      1
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      Рейтинг: +281

      serhz 12 марта 2016, 18:57

      Зато имея в составе Дзюбу и особенно Кокорина Зенит может легко решить задачу перехода в ФНЛ .

      0
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      Рейтинг: +12314

      Вомбат 12 марта 2016, 18:56

      А сколько у Бенфики таких футболистов, ты посчитал, убогий?

      0
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      Рейтинг: +517

      Виталий1 12 марта 2016, 18:47

      Кубок УЕФА Зенит выиграл (неся по кочкам европейских "звёзд") именно тогда, когда ведущими игроками команды были россияне + Тимощук. Но украинцы для меня никогда не станут иностранцами.

      3
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 12 марта 2016, 18:27

      Э-э, в Правительстве РФ и двух классных министров не сыскать, и ничё никто не парится, ага.

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