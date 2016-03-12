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    Ибрагимович может стать игроком «Манчестер Юнайтед»

    Нападающий «ПСЖ» Златан Ибрагимович во время летнего трансферного окна может стать игроком «Манчестер Юнайтед». Контракт шведского форварда с французским клубом истекает летом 2016 года. Если стороны не договорятся о продлении трудового соглашения, игрок станет свободным агентом.

    Ранее агент футболиста Мино Райола заявил, что его клиент определился со своим будущим. Новым местом работы шведа называют клубы из АПЛ и МЛС. В нынешнем сезоне Ибрагимович провел за «ПСЖ» в Лиге 1 23 матча, в которых забил 23 гола.

    Источник: Goal.com

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    12.03.2016 12:02
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +10

      Relog 14 марта 2016, 11:22

      Это будет реальное усиление не только для МЮ, но и для всей АПЛ, борьба будет нешуточная за лидерство))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +226

      Gothic_Spirit 13 марта 2016, 00:49

      а потом он куда?

      0
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      Рейтинг: +238

      Громит 12 марта 2016, 13:05

      Может стать, а может и не стать..

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