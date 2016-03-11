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  • Гилерме: «Уже давно отчасти чувствую себя русским, постараюсь спеть гимн России»

Гилерме: «Уже давно отчасти чувствую себя русским, постараюсь спеть гимн России»

11 марта 2016, 16:22
3

Вратарь московского «Локомотива» Гилерме рассказал о своем отношении к вызову в сборную России на товарищеские матчи с Литвой и Францией.

«Конечно, это огромная ответственность! Я постараюсь принести пользу сборной, отдам все мои силы. Для меня это большой шанс, большое событие. Я уже давно отчасти чувствую себя русским, потому хотел играть за сборную России. Сейчас наслаждаюсь моментом. Смогу ли я спеть гимн сборной России? Ну, по крайней мере, постараюсь, постараюсь… Еще подучу его!», - сказал Гилерме.

Отметим, что Гилерме стал первым натурализованным футболистом в истории сборной России. Компанию ему в ближайшее время может составить Роман Нойштедтер, выступающий за «Шальке».

Источник: Чемпионат.ком
Чемпионат Европы Россия Россия Локомотив Гилерме
Комментарии (3)
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LINED
1457704222
Интересно он интервью давал на русском языке или на португальском?
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андрей андреев
1457705613
Да надо тоже подучить))))
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