Гилерме: «Уже давно отчасти чувствую себя русским, постараюсь спеть гимн России»

Вратарь московского «Локомотива» Гилерме рассказал о своем отношении к вызову в сборную России на товарищеские матчи с Литвой и Францией.

«Конечно, это огромная ответственность! Я постараюсь принести пользу сборной, отдам все мои силы. Для меня это большой шанс, большое событие. Я уже давно отчасти чувствую себя русским, потому хотел играть за сборную России. Сейчас наслаждаюсь моментом. Смогу ли я спеть гимн сборной России? Ну, по крайней мере, постараюсь, постараюсь… Еще подучу его!», - сказал Гилерме.

Отметим, что Гилерме стал первым натурализованным футболистом в истории сборной России. Компанию ему в ближайшее время может составить Роман Нойштедтер, выступающий за «Шальке».