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    ФФУ приняла решение о воссоздании федерации футбола Крыма

    На сегодняшнем заседании исполкома Федерации футбола Украины было утверждено решение воссоздать федерацию футбола Крыма. Об этом сообщил вице-президент ФФУ Сергей Куницын.

    «Состоялось заседание исполкома ФФУ. Среди важных решений стоит выделить воссоздание Федерации футбола Крыма, которая будет размещаться теперь в Херсоне», - написал Куницын на своей странице в Facebook.

    Источник: Facebook.com

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    11.03.2016 14:34
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +23

      nikola paganini 12 марта 2016, 07:54

      как можно воссоздавать федерацию футбола Крыма украиной если полуостров им не принадлежит.Создавайте млять у себя в Киеве федерацию другой выдуманой области,которую вы считаете своей!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2858

      nemolod 11 марта 2016, 23:41

      Это называется без Крыма Крым женили!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +465

      Barsuk52 11 марта 2016, 16:07

      можно донецкую федерацию в львов переместить

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +75

      Pirboy71 11 марта 2016, 15:03

      С отмыванием денег УФФ..:)

      3
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 11 марта 2016, 15:02

      Может быть, более продуктивным будет если ФФУ воссоздаст Федерацию Атлантиды? Вернуть Атлантиду в состав Украины всё-таки более реально.

      -2
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      Рейтинг: +23

      nikola paganini > ФК Зенит всея Руси 12 марта 2016, 08:27

      а еще более реально будет если украину вернем мы сами себе!!!

      0
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      Рейтинг: +546

      Nayturs 11 марта 2016, 14:47

      Интересно, чем же будет это орган заниматься)

      1
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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > Nayturs 11 марта 2016, 16:22

      Колопинанием. Ну, какие колы, всем понятно

      -1
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