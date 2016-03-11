ФФУ приняла решение о воссоздании федерации футбола Крыма

На сегодняшнем заседании исполкома Федерации футбола Украины было утверждено решение воссоздать федерацию футбола Крыма. Об этом сообщил вице-президент ФФУ Сергей Куницын.

«Состоялось заседание исполкома ФФУ. Среди важных решений стоит выделить воссоздание Федерации футбола Крыма, которая будет размещаться теперь в Херсоне», - написал Куницын на своей странице в Facebook.