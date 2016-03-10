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    Лига Европы. «Боруссия» Д разгромила «Тоттенхэм», «Фенербахче» одолел «Брагу»

    В первом матче 1/8 финала Лиги Европы «Боруссия» Д забила три безответных мяча в ворота «Тоттенхэма». Счет открыл Пьер-Эмерик Обамеянг, после чего дублем отметился Марко Ройс.

    В другой встрече этой стадии «Фенербахче» обыграл «Брагу» – 1:0.

    Ответные матчи состоятся 17 марта.

    Лига Европы. 1/8 финала. Первые матчи

    Боруссия Д (Германия) – Тоттенхэм (Англия) – 3:0 (1:0) Текстовый онлайн матча

    Голы: 1:0 – Обамеянг, 30; 2:0 – Ройс, 61; 3:0 – Ройс, 70.

    Фенербахче (Турция) – Брага (Португалия) – 1:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Топал, 82.

    Календарь Лиги Европы

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.03.2016 22:54
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +26

      Go-o-ol 11 марта 2016, 00:08

      Иногда не пойму Вы "ЕСТЬ.или Где...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26

      Go-o-ol 11 марта 2016, 00:01

      Не ругайтесь .НЕ ВСЕ проигривают ...МЫ приобретаем опыт...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 10 марта 2016, 23:11

      Ничё, вот брага настоится и вынесет Фенер, как пробку!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 10 марта 2016, 23:08

      Блин, и до сих пор встречаются чудаки, утверждающие, что АПЛ - сильнейшая лига мира, ага.

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