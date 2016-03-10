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    Санчес: «Наслаждаюсь временем в «Арсенале»

    Нападающий «Арсенала» Алексис Санчес рассказал об адаптации в лондонской команде.

    «Я наслаждаюсь временем в «Арсенале» и думаю, что хорошо освоился здесь. Но я не тот человек, который говорит себе «стоп». Я хочу улучшать свою игру и отдавать все во благо команды. Правда в том, что мне нравится чувство ответственности. Когда я не забиваю, то чувствую себя виноватым перед всей командой. А когда прихожу домой, то не могу спать, думая, что мне нужно было сыграть лучше», — сказал чилиец.

    В этом сезоне 27-летний Санчес сыграл в АПЛ 21 матч, забив в них семь мячей и сделав две голевые передачи.

    Источник: ФК «Арсенал»

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    10.03.2016 17:24
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