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    Ватцке: «Клоппу понадобится два-три года, чтобы выстроить команду»

    Исполнительный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке оценил работу, которую проделал Юрген Клопп в «Ливерпуле».

    «У «Ливерпуля» есть все необходимые ресурсы — хорошие игроки, средства, поэтому Клоппу просто необходимо дать время. Ему понадобится два-три года, чтобы выстроить команду, ведь он не Гарри Поттер. Сильная сторона Юргена — это благоприятный настрой внутри коллектива. С этим никогда нет проблем.

    В свое время, когда Клопп пришел в «Боруссию», команда занимала 13-е место в Бундеслиге. Потом в его первый сезон мы финишировали шестыми, потом пятыми, а на третий год команда окрепла и завоевала чемпионский титул.

    Юрген всегда усердно работает, а у руководства «Ливерпуля» есть терпение, так что все сложится. Не хватает ли Клоппа в Дортмунде? Да, как хорошего человека и товарища», — сказал он.

    В текущем сезоне АПЛ по итогам 28-ми туров «Ливерпуль» занимает седьмое место в турнирной таблице.

    Источник: The Sun

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    10.03.2016 14:13
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 10 марта 2016, 16:03

      А с Аленичева хотят сразу)))А Сразу может только Бердыев

      0
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    • ...
      Рейтинг: +624

      juvseriy 10 марта 2016, 15:20

      Главное чтобы ему дали это время

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