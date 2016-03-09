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    Коваленко: «Думаю, никто не расстроится, если «Шахтер» завтра не пропустит»

    Полузащитник «Шахтера» Виктор Коваленко поделился своими рассуждениями о предстоящем первом матче 1/8 финала Лиги Европы против «Андерлехта».

    «Главная задача в первом домашнем поединке – хорошо сыграть в обороне и воспользоваться нашими шансами впереди. Думаю, никто не расстроится, если «Шахтер» завтра не пропустит.

    На этой стадии уже нет плохих или хороших команд. Все соперники одинаковые, со всеми можно играть, и шансы у всех 50 на 50», - сказал Коваленко.

    Матч «Шахтер» - «Андерлехт» состоится завтра, 10 марта и начнется в 21:00 мск.

    Источник: ФК «Шахтер»

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    09.03.2016 20:32
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