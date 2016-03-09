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    Уолкотт: «Мы хорошо поговорили за закрытыми дверями»

    Игрок «Арсенала» Тео Уолкотт рассказал о том, как в команде воспринимают провальные результаты в последних матчах.

    «Мы не собираемся врать – мы прекрасно знаем, что сейчас тяжелая ситуация и мы хорошо поговорили за закрытыми дверями. Ни один тренер или представитель персонала даже не знал об этом.

    Мне кажется, что это хорошо, что у нас есть характер. В матче с «Тоттенхэмом», когда мы остались вдесятером, мы отлично продемонстрировали это. Весь посыл исходил от четырех опытных игроков: Чеха, Артеты, Мертезакера и Росицки. Я бы не хотел рассказывать о том, что мы обсуждали, но для нас это было очень важно. У нас была отличная реакция на разговор. Это собрание состоялось для каждого из нас, чтобы выразить то, что мы чувствуем.

    Скорее всего, наш тренер знает об этом, ведь в клубе у него есть уши везде. Но он уважает конфиденциальность каждого футболиста», — сказал англичанин.

    Источник: Goal.com

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    09.03.2016 17:53
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +84

      Wiskey 10 марта 2016, 09:46

      Чех, Артета, Мертезакер и Росицки - как черепашки ниндзя прям!) Молодцы, молодежь нужно немного гонять и натаскивать!)

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