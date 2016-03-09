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    Зидан: «Я увидел, что команда была уверенной»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал игру своих подопечных в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ромы» (2:0).

    «Я увидел, что команда была уверенной. Это была типичная встреча Лиги чемпионов против сложного соперника, который хорошо играл. Мне понравилось, как мы провели второй тайм, мы играли лучше. Сейчас пришло время отдохнуть, а с четверга мы начнем думать о матче с «Лас-Пальмасом».

    Когда создаешь моменты и не забиваешь, то злишься – это нормально. Мы хотели играть, рисковали – иногда так бывает.

    Лукас Васкес заслуживает места в составе, как и другие игроки. Он играет, другие сидят на скамейке, кто-то не попадает в заявку. Трудно найти место на поле для всех. Важно, что каждый из них старается изо всех сил», – сказал Зидан.

    Источник: Twitter

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    09.03.2016 01:40
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