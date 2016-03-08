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    Суарес: «Всегда стараюсь смотреть матчи «Ливерпуля»

    Нападающий «Барселоны» Луис Суарес посетил клубную базу «Ливерпуля», за который он выступал ранее, и рассказал о своем отношении к бывшему клубу.

    «Увидеть парней было фантастикой. Здесь работают действительно хорошие люди, и я скучаю по ним, так что мне хотелось приехать и повидать друзей. Здесь у меня есть настоящие друзья.

    Я провел здесь три с половиной очень хороших года, и это не забывается. Я всегда стараюсь смотреть матчи «Ливерпуля» и следить за результатами. Меня интересуют дела «Ливерпуля», потому что этот клуб важен в моей жизни», – сказал Суарес.

    Источник: ФК «Ливерпуль»

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    08.03.2016 19:47
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +69

      Liverpool-The-Best 8 марта 2016, 21:40

      Однажды красный, красный навсегда!

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