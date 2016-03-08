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    Коклен надеется сыграть на Евро-2016

    Французский полузащитник «Арсенала» Франсис Коклен заявил, что он надеется сыграть на чемпионате Европы.

    «Сейчас я думаю только о матчах за «Арсенал». Но я буду очень рад, если меня вызовут в сборную Франции. Я не разговаривал с Дидье Дешамом. Я думаю, что сначала он назовет список из 30-40 игроков, а затем определится с окончательной заявкой. Надеюсь, что я буду в оптимальной форме в нужное время», - сказал Коклен.

    Стоит отметить, что Коклен был удален в последнем матче «Арсенала» против «Тоттенхэма» (2:2). После матча болельщики «канониров» потребовали продать игрока в ближайшее трансферное окно. Напомним, что 24-летний Коклен пока что не играл за сборную Франции.

    Источник: Goal.com

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    08.03.2016 14:49
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