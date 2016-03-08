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    Гарсия: «Проблемы «Реала» крылись не в Бенитесе»

    Бывший полузащитник «Барселоны» Луис Гарсия считает, что увольнение Рафаэля Бенитеса с поста главного тренера «Реала» было ошибочным. По его мнению, испанский специалист не являлся причинами всех бед мадридского клуба.

    «Когда Бенитес возглавил «Реал», то я подумал, что он подходящий человек для этого клуба. Он много лет работал там раньше, поэтому хорошо знал команду. Этого шанса Бенитес ждал долгие годы, мы знали, что когда-нибудь его приход произойдет. Но у него ничего не вышло. С Зиданом у «Реала» дела идут лучше, но им еще предстоит многое доказать. На мой взгляд, проблемы «Реала» крылись не в Бенитесе», – отметил Гарсия.

    Источник: Goal.com

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    08.03.2016 08:42
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