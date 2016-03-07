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    Терри: «Чувствую, что готов играть на приличном уровне еще три года»

    Капитан «Челси» защитник Джон Терри даже не думает о завершении карьеры. По словам футболиста, «бутсы на гвоздь» он намерен повесить не ранее, чем через три года.

    «Когда ты молод, то можешь позволять себе больше. Есть то, что хочешь, тренироваться, как тебе удобно, но когда становишься старше, везде нужен порядок. Теперь из рациона нужно исключать пасту, хлеб и прочее. Тем не менее, я нахожусь в лучшей форме в карьере последние три-четыре года.

    Чувствую, что готов играть на приличном уровне еще три года. Разумеется, как я уже говорил, буду расстроен, если это случится не в «Челси», но если не тут, то обязательно в другом клубе. Да, хотелось бы продолжить на высоком уровне, хотя не смогу перейти в другой клуб Премьер-лиги из уважения к болельщикам „Челси“.

    Понятия не имею, где продолжу — МЛС, Катар или Китай. Все в руках «Челси», я провел здесь 21 невероятный год», — сказал футболист.

    Источник: Skysports

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    07.03.2016 10:09
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