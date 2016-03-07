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    Ван Гаал: «Манчестер Юнайтед» получил большой удар, проиграв «Вест Бромвичу»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал прокомментировал поражение от «Вест Бромвича» в поединке 28-го тура Премьер-лиги.

    Напомним, манкунианцы большую часть матча провели вдесятером после удаления Хуана Маты на 26-й минуте.

    «Не могу сказать, что мы испытывали большой дискомфорт с учетом того, что 65 минут мы играли в неполном составе. Играть вдесятером всегда нелегко. «Манчестер Юнайтед» получил большой удар, проиграв «Вест Бромвичу», потому что это было вовсе необязательно», – сказа ван Гаал.

    Источник: BBC

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    07.03.2016 01:58
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +118

      Лыков 7 марта 2016, 10:19

      Выигрывать вообще не обязательно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 7 марта 2016, 02:22

      Мультфильм был такой "Жизнь с Луи"

      0
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