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    Месси стал первым игроком, забивавшим 20 голов в Примере в течении восьми сезонов

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси, дважды огорчивший голкипера «Эйбара» в матче 28-го тура Примеры, забил свои 20-й и 21-й голы в сезоне. Благодаря этому дублю, аргентинец стал первым футболистом, который забивал 20 и боле голов в высшем дивизионе чемпионата Испании на протяжении восьми сезонов.

    Отметим, что форвард «Реала» Криштиану Роналду оформляет 20 и более забитых мячей в сезоне семь лет подряд. Такие игроки как Альфредо ди Стефано, Ференц Пушкаш, Кини и Тельмо Сарра забивали минимум 20 голов в течении шести сезонов..

    Источник: Goal.com

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    06.03.2016 20:59
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +487

      Schicko_008 6 марта 2016, 23:49

      Криш всего 7-й сезон в примере играет...

      0
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      Рейтинг: +58

      Rash_0559 6 марта 2016, 21:42

      Месси ещё не Один сезон за 20ку отгрузит соперникам..

      0
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      Рейтинг: +69

      Liverpool-The-Best 6 марта 2016, 21:19

      Рональду не отстает)) Хотя, если верить слухам, может и уйдет, и не догонит Месси.

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