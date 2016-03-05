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    Кононов: «Нападающие не забивают уже четыре матча, Торбинский переиграл Халка»

    Главный тренер «Краснодара» Олег Кононов в эфире канала «Наш футбол» подвел итог матча 19-го тура РФПЛ против «Зенита» (0:0).

    «Не хватило голов. Сама игра была интересной и богатой на хорошие комбинации, на хороший отбор мяча. Хотелось бы, чтобы еще были голы и чтобы у нас было на один гол больше, чем у «Зенита». Но не получилось. Обе команды сыграли строго», – сказал Кононов.

    Кроме того, наставник, оценил игру своих подопечных.

    «Игрой и отношением футболистов я доволен. Но мы не забиваем, наши нападающие не забивают уже четыре матча. В этом плане присутствует неудовлетворение. Что касается игры Торбинского, то я думаю, что он переиграл Халка. Дима провел хороший матч, активно подключался к атакам. Мог и забить во втором тайме при стандартном положении».

    Также Кононов прокомментировал травму Гранквиста.

    «Если не пропустили, значит, это не сильно сказалось. Хотя лишняя замена в атаке нам не удалась».

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.03.2016 21:51
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 5 марта 2016, 22:14

      Жирный Халк-никакой

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 5 марта 2016, 21:56

      Всё понятно.

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