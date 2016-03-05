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    Венгер: «Никогда не сомневался в том, что у «Арсенала» есть характер»

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился впечатлениями от матча 29-го тура английской Премьер-лиги против «Тоттенхэмом», который завершился со счетом 2:2. По словам специалиста, в перерыве встречи он разговаривал с Кокленом по поводу осторожной игры.

    «Горжусь командным духом. Но многое вызывает сожаление. Самое большое огорчение – то, что мы остались вдесятером. Это было тяжело. Я никогда не сомневался в том, что у команды есть характер. Если уступаешь в счете, нужно реагировать на ситуацию прямо на поле. И мы сделали это убедительным образом», – сказал француз.

    Источник: BBC

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    05.03.2016 18:30
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