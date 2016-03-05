Капелло: «Роналду следовало бы подумать о совести»

Когда в год 8 млн то, о совести нельзя говорит, но когда ты зарабатываешь за 30 млн в год то, тут конечно сам Фабио велел о совести подумать.
Бывший главный тренер «Реала» Фабио Капелло прокомментировал высказывание нападающего мадридцев Криштиану Роналду об одноклубниках после матча против «Атлетико» (0:1).
«Возможно, стоит согласиться с тем, что некоторые футболисты не годятся для «Реала». Но и сам Роналду упустил два момента в той игре, так что ему следовало бы подумать о совести, прежде чем говорить подобное», – сказал Роналду.