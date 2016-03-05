Капелло: «Роналду следовало бы подумать о совести»

Бывший главный тренер «Реала» Фабио Капелло прокомментировал высказывание нападающего мадридцев Криштиану Роналду об одноклубниках после матча против «Атлетико» (0:1).

«Возможно, стоит согласиться с тем, что некоторые футболисты не годятся для «Реала». Но и сам Роналду упустил два момента в той игре, так что ему следовало бы подумать о совести, прежде чем говорить подобное», – сказал Роналду.