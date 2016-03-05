Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Капелло: «Роналду следовало бы подумать о совести»

    Бывший главный тренер «Реала» Фабио Капелло прокомментировал высказывание нападающего мадридцев Криштиану Роналду об одноклубниках после матча против «Атлетико» (0:1).

    «Возможно, стоит согласиться с тем, что некоторые футболисты не годятся для «Реала». Но и сам Роналду упустил два момента в той игре, так что ему следовало бы подумать о совести, прежде чем говорить подобное», – сказал Роналду.

    Источник: Corrieredellosport

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.03.2016 00:20
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +284

      Kano 5 марта 2016, 06:05

      Когда в год 8 млн то, о совести нельзя говорит, но когда ты зарабатываешь за 30 млн в год то, тут конечно сам Фабио велел о совести подумать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4255

      mutabor0992 5 марта 2016, 04:26

      Самый совестливый заговорил о совести.С ума сойти.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +112

      vovchegg 5 марта 2016, 03:07

      Тебе, Фабио, тоже не помешает.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3

      Joni 5 марта 2016, 01:28

      бессовестный может говорить о совести других

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 5 марта 2016, 00:48

      Блин, и кто тут заговорил о совести, а?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 5 марта 2016, 00:33

      О какой совести он говорит?

      -2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11