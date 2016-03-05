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    РФПЛ. «Краснодар» и «Зенит» сыграли вничью

    В центральном матче 19-го тура РФПЛ «Краснодар» на своем поле сыграл вничью с «Зенитом» 0:0.

    Чемпионат России. РФПЛ. 19-й тур

    Краснодар – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:0 Текстовая онлайн-трансляция

    Краснодар: Крицюк, Торбинский, Гранквист (Сигурдссон, 13), Страндберг, Петров, Каборе, Ахмедов, Перейра (Лаборде, 62), Смолов (Подберезкин, 68), Мамаев, Ари.

    Зенит: Лодыгин, Жирков (Смольников, 65), Ломбертс, Гарай, Анюков, Юсупов (Кокорин, 70), Хави Гарсия, Витсель, Данни, Дзюба (Шатов, 77), Халк.

    Предупреждения: Гранквист, 12; Каборе, 60; Лаборде, 73 Хави Гарсия, 17; Халк, 44.

    Судья: Сергей Карасев (Москва).

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.03.2016 21:23
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +1305

      Taps 6 марта 2016, 15:37

      Мулату пора убираться на родину.
      Всю игру изгадил.

      0
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      Рейтинг: +70

      Schmitt 6 марта 2016, 10:02

      клубы из еврокубков блин, столько времени уже не могут гола забить лохи

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +185

      Shinra 6 марта 2016, 00:33

      Игра была равна, играли два... в общем, обе команды не особо сегодня.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +4437

      sobaka120982 5 марта 2016, 22:48

      Что эта ничья значит??? Не ужели зеня отцепился от стаи которая гонится за чемпионство.

      0
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      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > sobaka120982 5 марта 2016, 23:34

      Только Ростов не гонится - идёт твёрдым шагом)))

      5
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 5 марта 2016, 22:25

      все правильно и как после таких матчей на что то надеятся в Европе если не умеем забивать

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +253

      stop 5 марта 2016, 22:17

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Жаль , что так получилось , но пожелаем в будущем Зениту побед !

      -4
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 5 марта 2016, 22:13

      а ЕСЛИ ПО-ЧЕСТНОМУ ТО: Халк жирный и никакой. И плакса. Зенит-это Челси сегодня. Локомотив-(судя по последним играм)-туда же.Динамо)))без комментариев.
      Итог-Ростов,Цска и Спартак-первая тройка.Или так-Спартак,Ростов,Цска Или...

      3
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      Рейтинг: +32

      SHIKARDOS > андрей андреев 6 марта 2016, 13:06

      ну осталось посмотреть на Спартак

      0
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      Рейтинг: +24996

      bset 5 марта 2016, 22:01

      После кубка похоже не только Дзюба наелся, но и вся команда до конца сезона. Как так можно после перерыва играть?

      0
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      Рейтинг: +18

      199077 5 марта 2016, 21:59

      отскочил ФК"Бомжевик"...
      а жаль))

      -1
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 5 марта 2016, 21:39

      Что ж. Жаль.
      Пока что в полную свою силу Зенит не играет.

      -1
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