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    Венгер: «Чех травмирован и не сыграет с «Тоттенхэмом»

    Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер после поражения лондонской команды в матче 28-го тура АПЛ со "Суонси" (1:2) заявил, что голкипер Петр Чех получил травму и не примет участие во встрече с "Тоттенхэмом". Об этом сообщает официальный Twitter "канониров".

    "Чех получил травму в конце матча со "Суонси". Он не сыграет с "Тоттенхэмом". Полностью верю в Оспину", – отметил Венгер.

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.03.2016 01:55
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +129

      Пикап96 3 марта 2016, 05:07

      После последнего безвольного матча с суонси, Все становится на места. Если Венгер не берет АПЛ, он должен уйти из Арсенала. После безвольный игр с МанЮ (где вам клепает голы посредственная поросль манкунианцев), а последняя игра с суонси- это вообще что?! Венгер перестал мотивировать игроков. Я всегда его поддерживал, но после вчерашнего..

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      Рейтинг: +788

      JI e x a > Пикап96 3 марта 2016, 22:20

      вообще-то да, все правильно. Мастерства хватает, это видно, но мотивации 0. То ли поражение от барсуков так повлияло, то ли действительно Арсен уж стар и пора на пенсию....

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