Венгер: «Чех травмирован и не сыграет с «Тоттенхэмом»

После последнего безвольного матча с суонси, Все становится на места. Если Венгер не берет АПЛ, он должен уйти из Арсенала. После безвольный игр с МанЮ (где вам клепает голы посредственная поросль манкунианцев), а последняя игра с суонси- это вообще что?! Венгер перестал мотивировать игроков. Я всегда его поддерживал, но после вчерашнего..
Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер после поражения лондонской команды в матче 28-го тура АПЛ со "Суонси" (1:2) заявил, что голкипер Петр Чех получил травму и не примет участие во встрече с "Тоттенхэмом". Об этом сообщает официальный Twitter "канониров".
"Чех получил травму в конце матча со "Суонси". Он не сыграет с "Тоттенхэмом". Полностью верю в Оспину", – отметил Венгер.
twit text
— Arsenal FC (@Arsenal) 2 марта 2016 г.