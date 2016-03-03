Венгер: «Чех травмирован и не сыграет с «Тоттенхэмом»

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер после поражения лондонской команды в матче 28-го тура АПЛ со "Суонси" (1:2) заявил, что голкипер Петр Чех получил травму и не примет участие во встрече с "Тоттенхэмом". Об этом сообщает официальный Twitter "канониров".

"Чех получил травму в конце матча со "Суонси". Он не сыграет с "Тоттенхэмом". Полностью верю в Оспину", – отметил Венгер.