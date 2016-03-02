«Реал» летом планирует расстаться с 10-ю игроками, включая Роналду

Для того , чтобы "Реал" вышел из кризиса , ему нужно избавиться от самодура Переса, который и является причиной этого кризиса . После того , как "Реал" выиграл десиму , у Переса снесло крышу !
Президент "Реала" Флорентино Перес во время летнего трансферного окна готов расстаться с 10-ю игроками "сливочных". В список возможных продаж попал лидер мадридского клуба Криштиану Роналду. Сумма трансфера может составить около 60 миллионов евро.
Напомним, ранее появилась информация, что Роналду, а также капитан команды Серхио Рамос попросили руководство клуба выставить их на продажу.