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    «Реал» летом планирует расстаться с 10-ю игроками, включая Роналду

    Президент "Реала" Флорентино Перес во время летнего трансферного окна готов расстаться с 10-ю игроками "сливочных". В список возможных продаж попал лидер мадридского клуба Криштиану Роналду. Сумма трансфера может составить около 60 миллионов евро.

    Напомним, ранее появилась информация, что Роналду, а также капитан команды Серхио Рамос попросили руководство клуба выставить их на продажу.

    Источник: Goal.com

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    02.03.2016 23:21
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +14

      O"Gus-Hid 3 марта 2016, 18:07

      Для того , чтобы "Реал" вышел из кризиса , ему нужно избавиться от самодура Переса, который и является причиной этого кризиса . После того , как "Реал" выиграл десиму , у Переса снесло крышу !

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3021

      Dgad 3 марта 2016, 08:15

      Кря кря кря...)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2719

      BlackMurder 3 марта 2016, 07:51

      Перес пора б на пенсию)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5175

      Каратель 3 марта 2016, 04:44

      10-х продаёт,а почему бы самому следом за ними-на биржу труда)

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 3 марта 2016, 00:32

      Распродажа

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5175

      Каратель > Asbjorn 3 марта 2016, 04:44

      ага,купи 9,10-й бесплатно)

      0
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      Рейтинг: +286

      Igorello97 3 марта 2016, 00:25

      Лето будет жарким.

      1
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 2 марта 2016, 23:33

      "Готов расстаться с 10-ю игроками "сливочных"'...на какую глупость Перес ещё готов?

      0
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