«Манчестер Юнайтед» - против создания европейской суперлиги

если только летом проводить или набирать топ команды,которые не дошли до 1/8 лч,в любом другом случае новый турнир подобьет репутацию лч и будет разделение клубов,кто за баблом,а кто за престижем...так что на уровне сборных это лучше всего делать,проводить его в период между че и чм,как то так
"Манчестер Юнайтед" не поддерживает идею создания европейской суперлиги.
Руководство манкунианцев не заинтересовано в участии в новом турнире, так как клуб не намерен терять возможность выступлений в Премьер-лиге и Лиге чемпионов.
Ранее сообщалось, что руководители "Манчестер Юнайтед", "Челси", "Арсенала", "Манчестер Сити" и "Ливерпуля" встречались с представителями американского миллиардера Стивена Росса и обсуждали детали создания нового турнира для топ-клубов.