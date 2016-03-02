«Манчестер Юнайтед» - против создания европейской суперлиги

"Манчестер Юнайтед" не поддерживает идею создания европейской суперлиги.

Руководство манкунианцев не заинтересовано в участии в новом турнире, так как клуб не намерен терять возможность выступлений в Премьер-лиге и Лиге чемпионов.

Ранее сообщалось, что руководители "Манчестер Юнайтед", "Челси", "Арсенала", "Манчестер Сити" и "Ливерпуля" встречались с представителями американского миллиардера Стивена Росса и обсуждали детали создания нового турнира для топ-клубов.