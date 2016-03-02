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    «Манчестер Юнайтед» - против создания европейской суперлиги

    "Манчестер Юнайтед" не поддерживает идею создания европейской суперлиги.

    Руководство манкунианцев не заинтересовано в участии в новом турнире, так как клуб не намерен терять возможность выступлений в Премьер-лиге и Лиге чемпионов.

    Ранее сообщалось, что руководители "Манчестер Юнайтед", "Челси", "Арсенала", "Манчестер Сити" и "Ливерпуля" встречались с представителями американского миллиардера Стивена Росса и обсуждали детали создания нового турнира для топ-клубов.

    Источник: The Times

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    02.03.2016 15:41
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 3 марта 2016, 02:05

      если только летом проводить или набирать топ команды,которые не дошли до 1/8 лч,в любом другом случае новый турнир подобьет репутацию лч и будет разделение клубов,кто за баблом,а кто за престижем...так что на уровне сборных это лучше всего делать,проводить его в период между че и чм,как то так

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      Рейтинг: +1927

      Romio-xxx 2 марта 2016, 17:11

      А при чем здесь Европейская суперлига и Америка?Речь о двух разных континентах вроде как?

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      Рейтинг: +1636

      Psih86 2 марта 2016, 15:56

      А почему бы и нет!!!Сделать супер турнир из топ-5 чемпионатов,по 3-4 команды,плюс пару американских команд и в круговую два тура!!Вместо кубка внутреннего сделать такой турнир,выявится настоящий Победитель,а то бывает в ЛЧ в 1/4,1/8 слабые и проходные команды!!!

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      Рейтинг: +117

      Marchen > Psih86 2 марта 2016, 16:56

      тоже поддерживаю эту идею! очень зрелищный чемп!
      и реально хочется посмотреть ТОП клубы в битве на длинной дистанции!

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