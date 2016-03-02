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  • Месси: «Хочу выиграть трофей со сборной больше, чем стать ее лучшим бомбардиром»

Месси: «Хочу выиграть трофей со сборной больше, чем стать ее лучшим бомбардиром»

2 марта 2016, 14:19
1

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси заявил, что надеется выиграть какой-нибудь трофей со сборной Аргентины.

"Я очень расстраиваюсь из-за того, что не могу добиться победы со сборной Аргентины. Мы должны выигрывать трофеи! Мы сделали все, чтобы победить на чемпионате мира и в Кубке Америки, но нам это не удалось. Я предпочитаю завоевать трофей со сборной Аргентины, чем стать лучшим бомбардиром в ее истории. Мои голы не приносят титулов Аргентине", - сказал Месси.

Напомним, что сборная Аргентины в 2014 году уступила сборной Германии (0:1) в финале чемпионата мира, а спустя год проиграла по пенальти сборной Чили в финале Кубка Южной Америки. Что касается Месси, то он забил 49 голов за сборную и всего на 7 мячей отстает от лучшего бомбардира в истории национальной команды Габриэля Батистуты.

Источник: Goal.com
Аргентина Барселона Аргентина Германия Чили Месси Лионель
Комментарии (1)
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джон базелон
1456935126
В сборной Аргентине только нападение,зашита и полузащита мертвая.Вратаря довно уже нет достойного!Проиграли Германии,потому что у неё в каждой линии сильные игроки!С одними супер форвардами не победить в наше время!
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