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    Месси: «Хочу выиграть трофей со сборной больше, чем стать ее лучшим бомбардиром»

    Нападающий "Барселоны" Лионель Месси заявил, что надеется выиграть какой-нибудь трофей со сборной Аргентины.

    "Я очень расстраиваюсь из-за того, что не могу добиться победы со сборной Аргентины. Мы должны выигрывать трофеи! Мы сделали все, чтобы победить на чемпионате мира и в Кубке Америки, но нам это не удалось. Я предпочитаю завоевать трофей со сборной Аргентины, чем стать лучшим бомбардиром в ее истории. Мои голы не приносят титулов Аргентине", - сказал Месси.

    Напомним, что сборная Аргентины в 2014 году уступила сборной Германии (0:1) в финале чемпионата мира, а спустя год проиграла по пенальти сборной Чили в финале Кубка Южной Америки. Что касается Месси, то он забил 49 голов за сборную и всего на 7 мячей отстает от лучшего бомбардира в истории национальной команды Габриэля Батистуты.

    Источник: Goal.com

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    02.03.2016 14:19
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +853

      джон базелон 2 марта 2016, 19:12

      В сборной Аргентине только нападение,зашита и полузащита мертвая.Вратаря довно уже нет достойного!Проиграли Германии,потому что у неё в каждой линии сильные игроки!С одними супер форвардами не победить в наше время!

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