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    Число травмированных игроков «Манчестер Юнайтед» выросло до 17

    В матче с "Уотфордом" главному тренеру "МЮ" Луи ван Гаалу придется обойтись без 17 игроков.

    В понедельник стало известно об еще одной травме – на этот раз в лазарет отправился защитник Дональд Лав.

    Травмированные игроки "МЮ": Дональд Лав, Маттео Дармиан, Фил Джонс, Эшли Янг, Антонио Валенсия, Люк Шоу, Кэмерон Джексон, Уэйн Руни, Сэм Джонстон, Крис Смоллинг, Аксель Туанзебе, Маркос Рохо, Шон Госс, Маруан Феллаини, Бастиан Шванштайгер, Уилл Кин и Антони Марсьяль.

    Источник: Skysports

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    01.03.2016 14:19
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 1 марта 2016, 15:58

      Тренировать их надо, а не философию читать!

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