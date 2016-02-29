Галактионов: «Возмущает, когда на место нашего игрока берут посредственного легионера»

Главный тренер юношеской сборной России Михаил Галактионов поделился мнением о лимите на легионеров в РФПЛ.

– Вы говорили, что молодые ребята уезжают за границу, потому что проигрывают конкуренцию легионерам. Вы сами ратуете за ужесточение лимита на иностранцев?

– Здесь палка о двух концах. Безусловно, мы поддерживаем позицию правительства, но молодежь должна выигрывать конкуренцию у легионеров, а не получать место в составе за счет паспорта. Конечно, когда наши мальчишки будут тренироваться с топовыми игроками, такими, как Халк, Думбия, Вальбуэна, они станут прибавлять. Но когда на место нашего игрока берут посредственного легионера – это не может не вызывать возмущения. И возникает вопрос: почему на место футболиста нашей юношеской сборной, имеющего международный опыт, приглашается посредственный иностранец, не играющий за свою сборную?

Напомним, что на данный момент в российском футболе действует лимит на легионеров в формате "6+5", то есть на поле в стартовом составе команды могут одновременно находиться шесть иностранцев.