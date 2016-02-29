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  • Галактионов: «Возмущает, когда на место нашего игрока берут посредственного легионера»

Галактионов: «Возмущает, когда на место нашего игрока берут посредственного легионера»

29 февраля 2016, 09:43
15

Главный тренер юношеской сборной России Михаил Галактионов поделился мнением о лимите на легионеров в РФПЛ.

– Вы говорили, что молодые ребята уезжают за границу, потому что проигрывают конкуренцию легионерам. Вы сами ратуете за ужесточение лимита на иностранцев?

– Здесь палка о двух концах. Безусловно, мы поддерживаем позицию правительства, но молодежь должна выигрывать конкуренцию у легионеров, а не получать место в составе за счет паспорта. Конечно, когда наши мальчишки будут тренироваться с топовыми игроками, такими, как Халк, Думбия, Вальбуэна, они станут прибавлять. Но когда на место нашего игрока берут посредственного легионера это не может не вызывать возмущения. И возникает вопрос: почему на место футболиста нашей юношеской сборной, имеющего международный опыт, приглашается посредственный иностранец, не играющий за свою сборную?

Напомним, что на данный момент в российском футболе действует лимит на легионеров в формате "6+5", то есть на поле в стартовом составе команды могут одновременно находиться шесть иностранцев.

Источник: Eurofootball
Россия. Премьер-лига Галактионов Михаил
Комментарии (15)
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Black Giz
1456729273
Надо отменить лимит на легов, но при этом все выступающие у нас иностранцы должны быть игроками своих национальных сборных с определенным количеством игр в год за свою сборную.
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iiiiiws
1456741565
куда вы пропадаете что за сайт у вас какие то проблмы так скажите 21й век не 20й же
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iiiiiws
1456741783
конечно отталкиваться и от бюджета надо и от посещаемости
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iiiiiws
1456741896
в топы (я имею ввиду топов любого среднего чемпа безотносительно наш это полупрофессиональный или епл ) естесно будет по крайней мере неоправдано брать лега колхозника
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iiiiiws
1456741958
с другой стороны более неоправдано будет занимать это место нашим родным паспортистом неменее колхозного уровня
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iiiiiws
1456742166
это что касается топов - то есть с 1 по 3 место , что касается середняков и ниже : за неимением наших талантов либо по причине переманивания их в наши же более богатые клубы и захоронение там их карьеры как следствие - то вполне понятных выход взять среднего недорогого лега, опять же - посещаемость небольшая - люди терпят.
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Aztec58
1456758914
Вот и я про то, ага. Не больше трёх легов в заявке клуба! На фиг интересы криминального околофутбола.
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iiiiiws
1456770444
либо рфс некомпетентен а так как м*дко их не разогнал еще после договорняков , неудовлетворительных результатов и много чево другого - то он прав, а я ошибаюсь.
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iiiiiws
1456770779
либо некомпетентны управленцы самих клубов в отдельности , что более к правде - на стадион к ним люди не приходят трансляции не смотрят, и что наверное так это с бюджетом, сравнимым с победителем лиги европы - нужно участвовать минимум в финале а команд две - так в полуфинале каждая.
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iiiiiws
1456771008
такчто думай чеши репу , куда своим молодым посоветуеш, а то можеш насоветовать - сам рад потом не будешь.
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