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    Невилл: «Обычно я не ищу оправданий, но в матче с «Атлетиком» судья не назначил два очевидных пенальти»

    Главный тренер "Валенсии" Гари Невилл подвел итоги встречи 26-го тура Примеры против "Атлетика" (0:3).

    "Парехо? Я не имею привычки искать крайнего, это как минимум глупо. Обычно я не оправдываюсь, но сегодня судья не дал два пенальти в ворота нашего соперника.

    Мы выглядели лучше 70 минут, и должны были вести с разницей в два-три мяча. Мы ни в чем не уступили по игре, несмотря на такой большой счет.

    Причинами нашего проигрыша стали судья, не поставивший очевидный пенальти за нарушение на Андре Гомеше, нереализованные моменты, а также то, что мы не смогли отойти после первого гола в наши ворота", – сказал Невилл.

    Источник: Todomercadoweb.es

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    28.02.2016 21:30
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