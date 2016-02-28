Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Кен: «Наслышан, что в Грозном «Терек» чаще побеждает, чем проигрывает или играет вничью»

    Новоиспеченный полузащитник "Терека" Педро Кен рассказал о том, какие впечатления у него остались от первого посещения домашнего стадиона грозненцев "Ахмат-Арены".

    "Прекрасная арена, со всеми удобствами. Наслышан от ребят-бразильцев, что болельщики здесь хорошо поддерживают "Терек" и команда больше побеждает, чем играет вничью, а проигрывает вообще редко. Хочу с "Тереком" всегда выигрывать, особенно это приятно будет делать на родном стадионе, отвечающем всем мировым стандартам", - сказал бразилец.

    Источник: ФК «Ахмат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    28.02.2016 13:23
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11