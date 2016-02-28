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    Мутко: «В ближайшее время будет запрещено тратить огромные бюджетные деньги на легионеров»

    Президент РФС Виталий Мутко рассказал, что в ближайшее время клубам запретят тратить большие деньги на легионеров.

    "Я не просто так вернулся в РФС. Нужно всем вместе бороться за улучшение посещаемости. "Спартак" открыл новый стадион, команда играет в хороший футбол – и стадион заполняется. Клубы постоянно обеспокоены, что РФС может у них какие-то права отнять или что-то решить без него. Ничего такого не будет. Мы должны социализировать футбол. Нужно больше говорить об игре, а не о скандалах.

    Выводить клубы из-под бюджетного финансирования? Это часть решения. Но не надо запрещать бюджетные деньги и нагонять страху. Тратить огромные деньги на легионеров, на их зарплаты, в ближайшее время будет запрещено, это должны быть рыночные деньги", – сказал Мутко.

    Источник: «Матч ТВ»

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    28.02.2016 11:55
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    Комментарии12
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 28 февраля 2016, 16:47

      На данный момент ситуация складывается таким образом, что сегодня на собрании команды перед матчем с «Зенитом» от игроков НАШЕГО клуба последовало заявление о невыходе на поле в матче кубка. Доподлинно известно, что игроки «Кубани» всецело доверяют нынешней менеджерской команде Олега Мкртчана. Малейшие изменения, как в тренерском штабе, так и в офисе клуба повлекут за собой необратимые последствия, которые приведут к краху клуба, чего и добиваются господа Галицкий, Мутко и примкнувший к ним губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Насколько я знаю, в случае перестановок в руководящем составе, команда оставляет за собой право бойкота матча чемпионата России против казанского «Рубина».

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 28 февраля 2016, 16:19

      "Труба-проект" - это бельмо на глазу моей любимой Родины....

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 28 февраля 2016, 16:15

      у коней болельщиков нет и не было.))
      На стадион они не ходят, только дома, в потных очках по клаве стучат.))
      Поэтому и такая низкая посещаемость матчей......

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ > kastites 28 февраля 2016, 16:18

      малышка, тебя в песочнице зовут))))

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ > kastites 28 февраля 2016, 16:19

      как же тебя колбасит, малышка)))

      -3
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 28 февраля 2016, 15:38

      и уменьшить в 2 раза российским футболистам.. они всеравно будут играть за любую зарплату..так как деваться им некуда... кроме как в россии их больше никуда невозьмут))

      0
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 28 февраля 2016, 15:35

      а зачем запрещать тратить деньги на легионеров?..когда можно просто запретить иметь в клубах этих легионеров))...и не надо никаких лимитов..ни жестких..ни мягких))...и тогда уж точно ни один российский клуб не будет тратить силы на игры в кубках...хотя они и с легионерами там не задерживаются)..а многие и вобще туда не попадают))

      0
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      Рейтинг: +5

      Sir_Barclays 28 февраля 2016, 14:30

      Надо еще и на русских ввести такое,а то Кокорин вышел спокойно походил и зная что ему заплатят спокойно ушел,а Дзюба в своем первом матче постарался и забил и в дальнейшем оправдывает свою зарплату

      1
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      Рейтинг: +2111

      prtcs 28 февраля 2016, 12:34

      Давно пора прекратить это безобразие. Футболисты считаются профи, но ни кто из них не задумывается, как и с каких фондов выплачивают им зарплаты. Надо сделать так, чтобы зарплата игроков напрямую зависила от посещаемости болельщиками матчей. Сколько собрали денег, столько и получи.

      5
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      Рейтинг: +6302

      Добрый Бобер 28 февраля 2016, 12:30

      С подобными новостями, новым тренером "Зенита" станет Бердыев. Если повезёт.

      4
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 28 февраля 2016, 12:00

      Зенит не обрадуется

      2
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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > vvv246 28 февраля 2016, 12:26

      Не было бы Зенита в ЛЧ без вложений Газпрома. Даже если предположить, что Халк, Гарай и Гарсия достались бы Зене без помощи Газпрома, то с такой игрой они в чемпе даже в зону ЛЕ не попадали бы

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