Мутко: «В ближайшее время будет запрещено тратить огромные бюджетные деньги на легионеров»

На данный момент ситуация складывается таким образом, что сегодня на собрании команды перед матчем с «Зенитом» от игроков НАШЕГО клуба последовало заявление о невыходе на поле в матче кубка. Доподлинно известно, что игроки «Кубани» всецело доверяют нынешней менеджерской команде Олега Мкртчана. Малейшие изменения, как в тренерском штабе, так и в офисе клуба повлекут за собой необратимые последствия, которые приведут к краху клуба, чего и добиваются господа Галицкий, Мутко и примкнувший к ним губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Насколько я знаю, в случае перестановок в руководящем составе, команда оставляет за собой право бойкота матча чемпионата России против казанского «Рубина».
Президент РФС Виталий Мутко рассказал, что в ближайшее время клубам запретят тратить большие деньги на легионеров.
"Я не просто так вернулся в РФС. Нужно всем вместе бороться за улучшение посещаемости. "Спартак" открыл новый стадион, команда играет в хороший футбол – и стадион заполняется. Клубы постоянно обеспокоены, что РФС может у них какие-то права отнять или что-то решить без него. Ничего такого не будет. Мы должны социализировать футбол. Нужно больше говорить об игре, а не о скандалах.
Выводить клубы из-под бюджетного финансирования? Это часть решения. Но не надо запрещать бюджетные деньги и нагонять страху. Тратить огромные деньги на легионеров, на их зарплаты, в ближайшее время будет запрещено, это должны быть рыночные деньги", – сказал Мутко.