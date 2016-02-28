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    АПЛ. Дубль Рэшфорда принес «МЮ» победу над «Арсеналом», «Тоттенхэм» обыграл «Суонси»

    В центральном матче 27-го тура АПЛ "Манчестер Юнайтед" одержал победу над "Арсеналом" 3:2. Дубль в составе манкунианцев оформил 18-летний Маркус Рэшфорд.

    В другой встрече "Тоттенхэм" дома со счетом 2:1 одержал волевую победу над "Суонси".

    Чемпионат Англии. АПЛ. 27-й тур

    Манчестер Юнайтед – Арсенал – 3:2 (2:1)

    Голы: 1:0 – Рэшфорд, 50; 2:0 – Рэшфорд, 50; 2:1 – Уэлбек, 50; 3:1 – Эррера, 65; 3:2 – Озил, 69.

    Тоттенхэм – Суонси – 2:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Палоски, 19; 1:1 – Шадли, 70; 2:1 – Роуз, 77.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    28.02.2016 18:58
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +4828

      neveldomha 29 февраля 2016, 09:13

      Арсенал сделал всё, чтобы МЮ выиграл.

      0
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      Рейтинг: +43

      NRM Спец 28 февраля 2016, 20:51

      Умница так держать! Сегодня получил удовольствие от игры

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +79

      буба спб 28 февраля 2016, 20:34

      далеко не фанат МЮ но надо отдать им должное! Рэшфорд красавчик в таком матче отличится дважды-дорогого стоит!
      Арсенал в очередной раз может попрощаться с надеждой на победу в ПЛ- с такой игрой им на свое стандартное, можно сказать уже пригретое 4е место

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +333

      AndresLoko 28 февраля 2016, 20:12

      Рэшфорд красавчик, Манчестер с победой!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +12314

      Вомбат 28 февраля 2016, 20:08

      можно ругать Арсенал - там давно стагнация из-за износившегос тренера, но можно и похвалить МЮ за интересный, комбинационный футбол, неожиданно (для полуторного состава) высокого качества.

      1
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 28 февраля 2016, 19:19

      50 млн за Марсьяля XDDDDD,свои воспитанники вон лучше играют

      3
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 28 февраля 2016, 19:18

      Молодцы манкунианцы, не зря на вас поставил. А Венгер снова не удел, походу уплывает чемпионство в очередной раз

      2
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      Рейтинг: +998

      DeMoN-MUFC 28 февраля 2016, 19:14

      МЮ - молодцы, с такими проблемами с составом выиграли! Падение Ван Гаала вообще повеселило))) А арсеналу пора уже тренера менять

      4
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      Рейтинг: +421

      LMI 28 февраля 2016, 19:03

      АРСЕНАЛ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      !!! УБОГИЙ, НИКЧЕМНЫЙ, СЛЮНЯВЫЙ - О Т С Т О Й!!! Никогда этим гермофродитам не быть чемпионами. Я желаю свой любимой команде провалить оставшуюся часть сезона и вылететь даже из будущего розыгрыша ЛЧ. Может хоть это как-то придаст желание что-то менять. Хотя отстойникам НИЧЕГО уже не поможет - это ублюдочные лузеры, вечно четвертые.
      Желаю Тоттенхему чемпионства - они этого действительно хотят

      3
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      Рейтинг: +129

      Кукуха > LMI 28 февраля 2016, 19:08

      Лестер сильнее хотят)

      3
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