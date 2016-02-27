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    Хитцфельд: «В «Ливерпуле» Клопп набирается опыта перед работой в «Баварии»

    Бывший главный тренер "Боруссии" из Дортмунда Оттмар Хитцфельд уверен, что наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп в будущем возглавит "Баварию".

    "Летом Клопп получит возможность потратить большие деньги и сформировать команду в соответствии со своими пожеланиями. Это сделает "Ливерпуль" претендентом на титул.

    Я думал, что после "Боруссии" он предпочтет работать в "Баварии", но он выбрал другой путь: перед тем, как возглавить мюнхенцев, он хочет набраться опыта в других командах", – сказал Хитцфельд.

    Источник: Бомбардир.ру

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    27.02.2016 21:46
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17

      Slaveg 28 февраля 2016, 16:45

      да ну, бавария - не для него. он любит строить команду, выводить её на новый уровень, а с баварией ему скучно будет. имхо.

      1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 27 февраля 2016, 21:51

      Может быть.

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