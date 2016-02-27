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    Зидан: «Чемпионат окончен»

    Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан поделился впечатлениями после поражения от "Атлетико" (0:1) в матче 26-го тура Примеры.

    "Чемпионат окончен. Домашнее поражение от "Атлетико" – это тяжелый удар. Я уверен в своих игроках. В следующем году многое будет по-другому, будут перемены.

    В среду нас ждет еще одна игра. Я не сумасшедший. Это тяжелый момент, но мы должны оставаться профессионалами.

    "Реал" никогда не сдается, я должен искать решения. Я не ожидал такого результата, это мое первое поражение на своем поле", – сказал Зидан.

    Источник: Football Espana

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    27.02.2016 20:58
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +788

      JI e x a 28 февраля 2016, 20:49

      противоречивые чувства.... С одной стороны, за месяц команду построить нельзя, а тем более тренеру-новичку... но с другой стороны, если оставить Зидана на следующий сезон, сможет ли он действительно вывести Реал на новый уровень, или провалится, как и Бенитес....? очень много если в этом уравнении...

      0
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      Рейтинг: +119

      nitto 27 февраля 2016, 22:48

      Реалу нужно изменить отношение к делу, опускать руки во 2/3 чемпионата, когда на носу важные игры в ЛЧ, подрывает климат в клубе единомышленников.
      Когда один винтик ломается в системе, вся конструкция рушится и разбивается вдребезги, это происходит с ненадёжными сооружениями, к таковым можно отнести Реал.
      При неуверенном Бенитосе мы видели как команду разъедают постоянные ссоры и скандалы между игроками. Зидана уважают за его заслуги, но покажет ли он себя как человек, который готов преодолевать трудности вместе с клубом, когда на носу увольнение, непростая ситуация.
      Слабостью реала является атмосфера в клубе, когда лидера не поддерживают и постоянно ставят под сомнение его исключительность, в коллективе происходит разделение игроков на несколько лагерей.
      Команды нет, да и не будет, результат в первую очередь будет зависеть от индивидуальных действий игроков, на этом и строился Реал, удастся ли собрать один пазл воедино из 11-ти разных пазлов Зинедину? Надеюсь он волшебник и удивит нас в следующем сезоне, если конечно его не уберут раньше.

      1
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      Рейтинг: +30

      ЦСКА 2015-2016 27 февраля 2016, 22:21

      ДА жалко сколько усилий. Если тебя не уберут в будущем что нибудь получиться. удачи

      0
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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 27 февраля 2016, 21:43

      Ничего, Осасуну обыграешь.

      2
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 27 февраля 2016, 21:16

      Странно, давеча он утверждал, что возможное поражение от Атлетико не остановит Реал в борьбе за победу в чемпионате, ага.

      0
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 27 февраля 2016, 21:11

      не переживай зидан.....сколько еще их будет...

      9
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      Рейтинг: +244

      Рулон Обоев > fakel-vrn 28 февраля 2016, 23:11

      Зидан: "Спасибо за поддержку, Факел, постараюсь не переживать".

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