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    Владимир Газзаев: «Аршавин окажет благоприятное влияние на молодых казахстанских игроков»

    Бывший тренер "Актобе" Владимир Газзаев поделился своим мнением о переходе экс-хавбека "Кубани" Андрея Аршавина в "Кайрат".

    – "Кайрат" – достаточно подходящий вариант для Аршавина, потому что как для него самого, так и для чемпионата Казахстана, это большой плюс. Андрей очень квалифицированный футболист, у которого за плечами большой опыт побед и опыт выступления на самом высоком уровне. Чем больше в Казахстане будет играть таких авторитетных игроков, как Аршавин и Тимощук, тем лучше будет для местного чемпионата. К тому же "Кайрат" – довольно амбициозный клуб, который ставит перед собой самые высокие задачи практически во всех турнирах, где принимает участие.

    – Аршавин в "Кубани" провел полгода и ничем особенного не отметился. Не считаете, что в "Кайрате" Андрей может снизить требования к себе?

    – Я такого не допускаю, потому что Аршавин – игрок квалифицированный и профессиональный. А то, что произошло в "Кубани", мне неизвестно, для этого нужно было находиться внутри клуба. В целом же, думаю, наоборот Андрей попал в амбициозную команду и будет там выкладываться.

    – Наверняка, Аршавин будет тем же "дядькой" для игроков "Кайрата"?

    – Конечно, как и тот же Тимощук. На молодых казахстанских игроков они окажут достаточно благоприятное влияние в плане профессионального роста.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    27.02.2016 12:52
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +286

      Igorello97 27 февраля 2016, 17:11

      Научит молодых игроков Кайрата бухать, и тусить с казахскими проститутками.

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