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    • Экс-спартаковец Зуев объяснил решение выступать за Казахстан

    Экс-спартаковец Зуев объяснил решение выступать за Казахстан

    Бывший игрок «Спартака» Александр Зуев объяснил решение выступать за сборную Казахстана, а не России.

    «Как пришeл к этому выбору? Захотел играть на международном уровне. Я родился, вырос и делал свои первые футбольные шаги именно в Казахстане, у меня там осталось много друзей. Это моя историческая родина.

    Как отреагировали близкие? Были только рады, что буду играть за Казахстан. Многие сказали, что давно пора. Мои родители, бабушки, дедушки – все родились там, они были счастливы», – сказал уроженец Костаная Зуев.

    • Сейчас 27-летний игрок в тульском «Арсенале».
    • Футболист стоит 900 тысяч евро.
    • Больше всего матчей в карьере Зуев провел за «Рубин» (63 игры, 3 ассиста).

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    Источник: «Матч ТВ»

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