Экс-спартаковец Зуев объяснил решение выступать за Казахстан

Бывший игрок «Спартака» Александр Зуев объяснил решение выступать за сборную Казахстана, а не России.

«Как пришeл к этому выбору? Захотел играть на международном уровне. Я родился, вырос и делал свои первые футбольные шаги именно в Казахстане, у меня там осталось много друзей. Это моя историческая родина.

Как отреагировали близкие? Были только рады, что буду играть за Казахстан. Многие сказали, что давно пора. Мои родители, бабушки, дедушки – все родились там, они были счастливы», – сказал уроженец Костаная Зуев.