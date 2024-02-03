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    • В Казахстане открестились от товарищеского матча со сборной России

    В Казахстане открестились от товарищеского матча со сборной России

    Вице-президент Казахстанской федерации футбола Рохус Шох отрицает возможность проведения игры с Россией в июне этого года.

    «Первый раз слышу о том, что мы можем сыграть со сборной России в июне. График игр у Казахстана уже составлен, в нем нет товарищеского матча с российской сборной, а переговоров с РФС, насколько мне известно, на этот счет тоже нет», – сказал Шох.

    • В 2023-м россияне провели 6 товарищеских матчей (без учета встреч с олимпийской сборной Египта, где играли составы U23).
    • Сборная сыграла с Ираном (1:1), Ираком (2:0), Катаром (1:1), Камеруном (1:0), Кенией (2:2) и Кубой (8:0).
    • Известно, что в марте команда Валерия Карпина встретится с Сербией.

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    Источник: Sport24

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    03.02.2024 15:30
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    Комментарии (14)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    bset
    1706964903
    Надо соперников искать среди Эритреи, КНДР и Беларуси. Самые дружественные страны)))
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    Cleaner
    1706967585
    Зачем сейчас унижаться и кого то упрашивать с нами сыграть? ЗАЧЕМ??? Придет время и будут официальные игры. А сейчас сосредоточиться на Кубке и ЧР.
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    Цугундeр
    1706967994
    Рохус Рохусович . А такой ли он Шох , на самом деле...?
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    BRO_football
    1706968114
    Видимо, кто-то из тех, кто придумал эту новость и пустил слух, решил дальше пойти по алфавиту и предположил, что следующий матч будет с Казахстаном.
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    Дормидонт Евлампиевич
    1706968809
    Может "Барыс" на выход из КХЛ попросить ? Пусть в родной луже плавают .
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    Иван-Попович-google
    1706970556
    Из субстанции конфету не сделать. Так и в этой новости. Пока бомбим Украину, ни кто (мало кто) не будет иметь желание играть со сборной рф (сборной - а не командой Карпина (как в статье)).
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    Cleaner
    1706970676
    Что не так сказал Рохус Шох? Он просто сказал, что контактов с РФС о проведении такого матча НЕ БЫЛО. А вот про ОТКРЕСТИЛИСЬ - это уже журналюги бешеные укушенные постарались. За такой заголовок ГНАТЬ из журналистики нужно!!!...(((
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