В Казахстане открестились от товарищеского матча со сборной России

Вице-президент Казахстанской федерации футбола Рохус Шох отрицает возможность проведения игры с Россией в июне этого года.

«Первый раз слышу о том, что мы можем сыграть со сборной России в июне. График игр у Казахстана уже составлен, в нем нет товарищеского матча с российской сборной, а переговоров с РФС, насколько мне известно, на этот счет тоже нет», – сказал Шох.