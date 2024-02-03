В Казахстане открестились от товарищеского матча со сборной России

Вице-президент Казахстанской федерации футбола Рохус Шох отрицает возможность проведения игры с Россией в июне этого года.
«Первый раз слышу о том, что мы можем сыграть со сборной России в июне. График игр у Казахстана уже составлен, в нем нет товарищеского матча с российской сборной, а переговоров с РФС, насколько мне известно, на этот счет тоже нет», – сказал Шох.
- В 2023-м россияне провели 6 товарищеских матчей (без учета встреч с олимпийской сборной Египта, где играли составы U23).
- Сборная сыграла с Ираном (1:1), Ираком (2:0), Катаром (1:1), Камеруном (1:0), Кенией (2:2) и Кубой (8:0).
- Известно, что в марте команда Валерия Карпина встретится с Сербией.