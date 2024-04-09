Участник стыков отбора Евро-2024 готов провести матч со сборной России

Стал известен еще один возможный соперник сборной России по товарищеским матчам.

Речь идет о Казахстане, который в марте участвовал в стыках отборочного турнира Евро-2024.

О заинтересованности в проведении встречи заявил президент Казахстанской федерации футбола Адлет Барменкулов.

«Мы всегда заинтересованы в проведении товарищеских матчей. Футбол объединяет народы. На данный момент переговоров не ведется, но мы оставляем эту возможность открытой.

Мы считаем, что футбол не должен зависеть от политики, и у нас сохраняются дружественные отношения с РФС. Лично я поддерживаю контакт с их руководителями, и у нас хорошие отношения», – сказал Барменкулов.