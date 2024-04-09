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    • Участник стыков отбора Евро-2024 готов провести матч со сборной России

    Участник стыков отбора Евро-2024 готов провести матч со сборной России

    Стал известен еще один возможный соперник сборной России по товарищеским матчам.

    Речь идет о Казахстане, который в марте участвовал в стыках отборочного турнира Евро-2024.

    О заинтересованности в проведении встречи заявил президент Казахстанской федерации футбола Адлет Барменкулов.

    «Мы всегда заинтересованы в проведении товарищеских матчей. Футбол объединяет народы. На данный момент переговоров не ведется, но мы оставляем эту возможность открытой.

    Мы считаем, что футбол не должен зависеть от политики, и у нас сохраняются дружественные отношения с РФС. Лично я поддерживаю контакт с их руководителями, и у нас хорошие отношения», – сказал Барменкулов.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Комментарии (4)
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    AZ
    1712662330
    слишком сильный заголовок - а соперник как обычно дерьмо
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    ...уефан
    1712669769
    ...эх, нам бы именно сейчас Бразилию в соперники, против бразилов мы уже играть умеем!)...
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