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    «Реал» - «Атлетико». Онлайн-трансляция

    Сегодня, 27 февраля, в рамках 26-го тура чемпионата Испании состоится мадридское дерби, в котором "Реал" примет "Атлетико". В матче будет решаться судьба второго места турнирной таблицы, которое в данный момент занимают "матрасники".

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Реал" - "Атлетико". Начало в 18:00. Не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    27.02.2016 17:08
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +286

      Igorello97 27 февраля 2016, 17:13

      Буду смотреть на плазме.

      0
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      Рейтинг: +10

      Рустам Толпиев > Igorello97 27 февраля 2016, 18:04

      У меня облом буду следить за игрой онлайн здесь

      0
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      Рейтинг: +321

      Димон Алма-Ата > Рустам Толпиев 27 февраля 2016, 18:24

      Ты не одинок

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