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    Романцев: «Посоветую фанатам «Краснодара» лучше болеть за свою команду»

    Бывший главный тренер сборной России и "Спартака" Олег Романцев выразил мнение, что болельщики не достаточно сильно поддерживали "Краснодар" во время ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против пражской "Спарты" (0:3).

    "Очень не понравились краснодарские болельщики, которые любят свою команду только тогда, когда она побеждает. Настоящие поклонники должны выпить горькую чашу до конца вместе с клубом. Посоветую фанатам "Краснодара" лучше болеть за свою команду.

    Одна из причин поражения "Краснодара" — нехватка игровой практики. Здесь мы пожинаем плоды нашей изысканной осени. Когда погодные условия позволяли играть, были хорошие поля — мы были в отпуске", - отметил Романцев.

    Источник: Lenta

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    26.02.2016 14:45
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 26 февраля 2016, 17:30

      Мало ему Спартака, он ещё и галицких получать вздумал )

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 26 февраля 2016, 16:46

      Хорошо сказал

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 26 февраля 2016, 16:27

      АЛКАЧ! ЧЕМ ЛУЧШЕ МОЛЧИ!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1636

      Psih86 26 февраля 2016, 16:01

      На Краснодар ходят не фанаты,а болельщики!!!Это поколение молокососов до 20 лет,мамаши с детьми маленькими,и старики не которые,и просто стадо....Люди от 25 до 50 все на Кубань ходят,Кубань это традиции!!!а Краснодар только лет пять как играет ,пока у них появятся настоящие фанаты пройдет не одно десятилетия.Я был на стадионе поэтому знаю что говорю!!!!

      3
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      Рейтинг: +447

      Alex3920486 26 февраля 2016, 15:32

      Ты бы хоть уважение проявил! Клоун

      1
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