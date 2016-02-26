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    Маркевич: «Днепр» будет жить»

    Главный тренер днепропетровского "Днепра" Мирон Маркевич прокомментировал финансовые трудности команды.

    "Насколько я знаю, клуб будет однозначно. Каким он будет – покажет время, сейчас трудно сказать. Конечно, будет сокращен бюджет, это понятно уже. А как все будет дальше – пока не понятно. Летом у многих футболистов заканчиваются контракты… сейчас трудно говорить.

    Надо настроиться на те матчи, которые остались на хорошем уровне, провести остаток чемпионата, Кубок. Ну а "сборникам" хорошо подготовиться к финальной части Евро, так что стимул есть", - цитирует Маркевича "Футбол 24".

    Источник: ФАС

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    26.02.2016 11:10
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 26 февраля 2016, 13:17

      Тебе -то сократили бюджет, великий капитан очевидность?

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